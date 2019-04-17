نهار يدعو لمجلس سيادة من مدنيين وعسكريين

قال رئيس حزب الأمة الفيدرالي د.أحمد بابكر نهار، إن حزبه دفع برؤية تشمل قضايا السلام والوضع الاقتصادي والعدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية والمؤتمر الدستوري، وتكوين حكومة انتقالية متفق ومتراض عليها، وتكوين مجلس سيادي من مدنيين وعسكريين ورئيس وزراء.

وأوضح نهار خلال لقاءه يوم الأربعاء، مع السفير الألماني في الخرطوم أولريش كلوكن، أن رئيس وزراء هذه الحكومة لا بد أن يختار وفقاً لمعايير موضوعية تراعى فيها الكفاءة العلمية والعملية والنزاهة والقبول، ومعه حكومة رشيقة غير مترهلة، أطلق عليها حكومة مهام.

وأكد على متانة العلاقات بين السودان وألمانيا الاتحادية، وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي يمكن يلعبه المجتمع الدولي في السودان في هذا الظرف التاريخي الدقيق.

وقال إن حزبه يدعو إلى أهمية التوافق بين كل مكونات المجتمع السوداني بمختلف اتجاهاته السياسية ومنطلقاته الفكرية وخلفياته الثقافية حول رؤية للمرحلة الانتقالية.

من جانبه، أشار السفير الألماني لأهمية دور السودان في المنطقة، مؤكداً رغبة بلاده على دعم قضيتي السلام والتحول الديمقراطي.وشكر وفد الحزب الفيدرالي على هذه المساعي الوطنية التي قال إنها ستفضي إلى تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.