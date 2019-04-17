وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان

زار وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، السودان، للتأكيد على دعم القاهرة الكامل لخيارات الشعب السوداني.

وذكر موقع “بوابة الأهرام”، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن “وفد مصري رفيع المستوى يجري زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة”.

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، في 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.

وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.

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وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وأكد السيسي خلال الاتصال “دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

كما أعرب الرئيس المصري عن “استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني”.