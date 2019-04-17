الإمارات تغيث المتأثرين من السيول في إيران

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طائرة إغاثة إلى العاصمة الإيرانية طهران على متنها 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في إيران وذلك في إطار المبادرة الإماراتية السعودية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، جاء إرسال هذه المساعدات بناءاً على توجيهات رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

ورافق الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر لإيصال المواد الإغاثية التي تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء.

كانت الهيئة قد كثفت اتصالاتها بالساحة الإيرانية للوقوف على تداعيات كارثة السيول على السكان المحليين هناك والتعرف على أهم احتياجاتهم في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التركيز على الغذاء ومستلزمات الإيواء في الوقت الراهن.

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وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " تجسد أواصر الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعب الإيراني.

و قالت الهيئة في بيان لها إن عملياتها الإغاثية في إيران تأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الوقوف إلى جانب المتأثرين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل مكان و أي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية .. مشددة على أن هذه المبادرة تجد الاهتمام والمتابعة من القيادة العليا في الهيئة حرصا منها على تخفيف وطأة الكارثة عن كاهل المتضررين.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر في بيانها إلى أن المبادرة الإماراتية - السعودية المشتركة تعد نقلة نوعية في جهود الجانبين في المجال الإنساني ومن شأنها أن تحدث فرقا في جهود الإغاثة الجارية حاليا لتحسين الظروف التي يمر بها المتأثرون في المناطق الإيرانية المتضررة، وتسهم في تعزيز قدرة الأهالي هناك على تجاوز أوضاعهم الراهنة.

وأكدت الهيئة أنها لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب المواطنين الإيرانيين المتضررين من السيول و الفيضانات الآخيرة.