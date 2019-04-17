المجلس العسكري يطالب بالإفصاح الفوري عن العملة والحسابات المصرفية

التاريخ: 17-أبريل-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً يحمل الرقم (12) خاص بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان. وألزم المرسوم بحسب شبكة الشروق – كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان. Advertisements وقضى المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة. وحدد المرسوم 72 ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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