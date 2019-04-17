بالفيديو : الكوكي يكشف لشوبير تأثير اعتصام القيادة العامة على لاعبي الهلال قبل مواجهة النجم الساحلي بمصر

التاريخ: 17-أبريل-2019
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أوضح المدير الفني لفريق الهلال السوداني نبيل الكوكي بأن الأحداث الجارية في السودان لم تؤثر على البرنامج الفني للفريق الذي يستعد إلى خوض مباراة الإياب ضد النجم الساحلي بمصر .
وأضاف الكوكي الذي كان يتحدث للكابتن أحمد شوبير -أضاف بأن الأحداث لم تؤثر على الشارع وأنها (كانت اعتصامات بالقيادة العامة) ، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا مشغولين بالتطورات ولكن على المستوى الفني نفذنا كل البرنامج كما هو.
وتمنى الكوكي بأن يكون مسرح المباراة الجوهرة الزرقاء ، مشيراً إلى توفر عناصر مميزة بالفريق قائلاً :(كنا نتمنى اللعب أمام جماهيرنا ولكن العب في الأراضي المصرية مبروك علينا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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