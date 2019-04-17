بالفيديو : الكوكي يكشف لشوبير تأثير اعتصام القيادة العامة على لاعبي الهلال قبل مواجهة النجم الساحلي بمصر

أوضح المدير الفني لفريق الهلال السوداني نبيل الكوكي بأن الأحداث الجارية في السودان لم تؤثر على البرنامج الفني للفريق الذي يستعد إلى خوض مباراة الإياب ضد النجم الساحلي بمصر .

وأضاف الكوكي الذي كان يتحدث للكابتن أحمد شوبير -أضاف بأن الأحداث لم تؤثر على الشارع وأنها (كانت اعتصامات بالقيادة العامة) ، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا مشغولين بالتطورات ولكن على المستوى الفني نفذنا كل البرنامج كما هو.

Advertisements

وتمنى الكوكي بأن يكون مسرح المباراة الجوهرة الزرقاء ، مشيراً إلى توفر عناصر مميزة بالفريق قائلاً :(كنا نتمنى اللعب أمام جماهيرنا ولكن العب في الأراضي المصرية مبروك علينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)