الحلو يعلن وقف العدائيات لثلاثة أشهر

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو في بيان يوم الأربعاء وقف كل العدائيات حتى نهاية يوليو تموز ”كبادرة حسن نية“ بعد الإطاحة بالبشير.

وقال رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو يوم الأربعاء بحسب ما نقلته “رويترز” إن هذه الخطوة تهدف لتسهيل ”التسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين“.

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وسعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لإسقاط البشير وتسعى إلى حكم ذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإعادة توزيع الثروة والسلطات السياسية في البلاد.

وحكم البشير السودان بقبضة حديدية على مدى 30 عاما بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)