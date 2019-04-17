التاريخ: 17-أبريل-2019
68 مشاهدة
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأربعاء، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية التي نصت على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل.
وقال إعلام المجلس العسكري الانتقالي، إن مراجعة حركة الأموال ستتم بواسطة بنك السودان المركزي، الإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.
ووجه القرار بحسب شبكة الشروق – المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتباراً من الأول من أبريل.
وأمر القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “العسكري الانتقالي” يصدر إجراءات خاصة بمحاربة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.