“العسكري الانتقالي” يصدر إجراءات خاصة بمحاربة الفساد

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأربعاء، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية التي نصت على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل.

وقال إعلام المجلس العسكري الانتقالي، إن مراجعة حركة الأموال ستتم بواسطة بنك السودان المركزي، الإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.

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ووجه القرار بحسب شبكة الشروق – المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتباراً من الأول من أبريل.

وأمر القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)