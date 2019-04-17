والي سنار يعلن دعمه للجامعة حتي تؤدي دورها كاملا

تجرى ترتيبات لاستئناف الدراسة في جامعة سنار التي توقفت الدراسة فيها منذ ٢٠ ديسمبر من العام الماضي، عدا كليتي الصحة بود العباس والتجارة بكركوج

فيما أعلنت حكومة الولاية دعمها لاستقرار الجامعة وأن قرار استئناف الدراسة يعود وفقاً لرؤية إداراتها.وأعلن والي سنار المكلف اللواء ركن أحمد صالح عبود، خلال إجتماع عقده مع إدارات الجامعة التزامه بالمعينات كافة التي من شأنها استقرار الجامعة، وأكد أن شعار: (حرية سلام وعدالة)، سيتحقق تدريجياً، وقال إنه سيحسم المتلاعبين بمعاش الناس،وأكد دعمه الكامل للجامعة حتى تؤدي رسالتها على الوجه المطلوب.

وحذر عبود من مواصلة الأساليب التي كان ينتهجها النظام السابق في انتهاك حقوق المواطنين،وحيا الشباب الذين قدموا للعالم نموذجاً مثالياً في تنظيم الثورات السلمية.

من جهته وضح مدير الجامعة أ.د. محمد خير عبدالرحمن أن الدراسة بالجامعة توقفت منذ ٢٠ ديسمبر من العام الماضي ما عدا كليتي الصحة بود العباس والتجارة بكركوج، وأشار إلى ترتيبات تجريها الجامعة من خلال اجتماعات إداراتها لاستئناف الدراسة بجامعة سنار.