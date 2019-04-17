الخارجية الكازاخية: اجتماع مجموعة العمل بشأن بحر قزوين يعقد في إيران

جاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الأربعاء، "سيعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية ببحر قزوين في يوليو 2019، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول بحر قزوين في الفترة ما بين 19 — 20 فبراير / شباط الماضي في باكو.
جدير بالذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وقعوا خلال القمة التي استضافتها مدينة أكتاو في كازاخستان، يوم 12 أغسطس / آب 2018، على اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية.
كما ضمنت اتفاقية بحر قزوين عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر.
ويختزن بحر قزوين أكثر من 90 مليار برميل من النفط في قاعه، إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وبحر قزوين، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر وعرضه 300 كيلومتر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 مترا.
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