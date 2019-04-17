والي جنوب دارفور يجدد الدعوة للحركات المسلحة للعودة إلى البلاد

خاطب والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد محمود بالفرقة 16 مشاة بنيالا قوات الدعم السريع القادمة من ولاية شمال دارفور بحضور اللواء عصام الدين صالح فضيل قائد قوات الدعم السريع ولجنة أمن الولاية.

وأكد امحمود، أن قوات الدعم السريع أتت إلى جنوب دارفور لحفظ الأمن ومشروعات التنمية وحماية مكتسبات المواطنين، وثمن الخطوات التى قام بها المجلس العسكري الانتقالي فى حقن دماء أبناء الوطن، مهنئا قوات الشعب المسلحة بانحيازها إلى الشعب السوداني واختيار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي وينوب عنه الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأشار الوالي، إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده جنوب دارفور، مبيناً أن القوات النظامية بالولاية تعمل تحت قيادة واحدة وتنسيق متكامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مشيدا بالأدوار الكبيرة التى تقوم بها قوات الدعم السريع إلى جانب القوات النظامية الأخرى، داعيا حملة السلاح من أبناء دارفور بالعودة إلى حضن الوطن لمواصلة مسيرة السلام والتنمية.

وأكد اللواء عصام الدين صالح فضيل، قائد ثاني قوات الدعم السريع، أن القوات جاءت إلى جنوب دارفور بغرض حفظ الأمن والتنمية، مشيرا الى الاستقرار الأمني الذى تشهده الولاية، داعيا جميع قوات الدعم السريع إلى العمل من أجل إنسان هذه الولاية.