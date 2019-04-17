رجال "البشير" خلف القضبان (نقرير)

في الساعات الأخيرة، إعتقلت السلطات السودانية عدد من رجال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن سقط نظامه، ليجلسوا الرئيس السابق خلف القضبان.

قالت مصادر سودانية، الثلاثاء، إن السلطات نفذت حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.

وأضافت أن من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان، اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا.

كما أشارت إلى أنه تم تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال، لم تسمهم، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

واعتقلت السلطات السودانية، الثلاثاء، قيادات من حزب المؤتمر الوطني بينهم جمال الوالي وعبد الباسط حمزة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن إقالة النائب العام بعد أيام من تنحي الرئيس عمر البشير.

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ورد في بيان للمجلس العسكري اليوم الثلاثاء أن رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر عبد السلام واثنين من مساعديه من مناصبهم.

و أفادت شبكة (CNN) الأمريكية نقلاً عن شهود عيان، أن رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، اعتقل الثلاثاء في مطار الخرطوم عائدا من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مشاركًا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي.

وتزامن ذلك مع نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، مساء الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، وفقًا لمسؤولين مطلعين، وأضاف المسؤولان لـCNN أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.

وكان مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي قالوا إن الرئيس المخلوع "متحفظ عليه في مكان آمن" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وتزامنا مع تنحي "البشير" مباشرة، اعتقلت السلطات النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح، و رئيس الحكومة السودانية في عهد البشير محمد طاهر أيلا.

و أفادت قناة العربية، أن مصادر داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، قالت أنه جرى اعتقال وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسن، ورئيس الحزب بالوكالة، أحمد هارون، قبل صدور بيان القوات المسلحة الذى تم اقالة البشير من رئاسة البلاد.

وأضافت قناة العربية ، إنه "تم اعتقال رئيس مجلس الاستثمار، وزير الدفاع الأسبق وحاكم الخرطوم السابق، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسن، المقرب من الرئيس البشير"، كما تم "اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني بالوكالة وحاكم ولاية شمال كردفان السابق، أحمد هارون".