العليا تسحب ملف متهمين مجزرة شقة شمبات

سحبت المحكمة القومية العليا الخرطوم ملف المتهمين بارتكاب مجزرة شقة شمبات الشهيرة والتي راح ضحيتها سمسار وتاجرعمله وصاحب امجاد علي يد 3 اجانب قاموا باستدراجهم داخل شقة بحجة تبديل عملة اجنيبة وقاموا بقتلهم وتقطيعهم الي اشلاء والاستيلاء علي مبلغ ١٧ الف دولار.

ويواجه فيها ٤ متهمين اخرين تهمة التسترعلي الجريمة، وكانت المحكمة العليا قد سحبت ملف القضية لنظر في الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهمة طاعنا في قرار محكمة الاستئناف ببحري والتي امرت باعادة بالقبض علي المتهمه الخامسة بعد ان شطبت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي البلوله عبد الفراج الاتهام في مواجهتها بالتسترواخلت سبيلها.

وكانت محكمة بحري والتي تنظر في وقائع محاكمة المتهمين، كانت في جلسة سابقة قد وجهت المحكمة تهمة القتل العمد بالاضافة الي تهمة تقطيع الاعضاء البشرية للمتهم الاول ، وتهمة التستر في مواجهة المتهمين.

وشطبت الاتهام في مواجهة المتهمه الخامسة والمتهمين العاشر والحادي عشر من تهمة التستر علي المتهمين، و تشير تفاصيل القضية في أن المتهمين الثلاثة من بينهم أجنبي كانوا قاموا باستدراج المجني عليهم وقتلهم والتخليص من جثث القتلي بعد تقطيعهم ووضعهم في جولات ورميهم جزء من تلك الاشلاء في مكب للنفايات ، وعند عودتها مرة الي الي الشقة برفقة المتهم الرابع لتخلص من الجثث ، شك جارهم في أمرهم بعد انبعاث روائح كريهة، فقام بإبلاغ مالك البناية، وعندما ساورته الشكوك قام باقتحام الشقة، وباكتشاف الجريمة تم ابلاغ الشرطة التي هرعت الي مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم القبض علي المتهمين ودون في مواجهتهم بلاغا