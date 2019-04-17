مصر.. تحديد موعد استفتاء "التعديلات الدستورية"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، موعد تنظيم الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، مساء الثلاثاء.

وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 أبريل) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 أبريل) للمقيمين داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة مخاطبا المصريين، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات "أنتم مصدر السلطات، مارسوا حقكم في المشاركة السياسية"، مضيفا "الوطن يناديكم فلبوا النداء".

وذكر أن الاستفتاء يعد من أهم مظاهر الديمقراطية وتكريسا حقيقيا لما سطره الشعب المصري في ديباجة الدستور، مشيرا إلى أن المصريين على موعد مع حق دستوري وواجب وطني.

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ودعا كل المصريين، ذكورا وإناثا، إلى مطالعة التعديلات الدستورية ومن ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم، مبينا أن "صوتكم أمانة في أعناقكم فلا تكتموا رأيكم".

الدعوة وجهت أيضا إلى أبناء مصر المقيمين في الخارج، حيث قال "أنتم سفراء مصر في كل بلدان العالم هذه فرصتكم للتأكيد أن حب وطنكم ما يزال يسكن قلوبكم في أي مكان كنتم في العالم.. فكونوا على عهدنا بكم وشاركوا في الاستفتاء".

وتعهدت الهيئة بإدارة الاستفتاء بنزاهة وفي إطار قانوني وأخلاقي، تحت أنظار وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.