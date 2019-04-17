فيسبوك تضيف ميزات جديدة "غامضة"

لاحظ عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" ظهور ميزات جديدة "غامضة" في حساباتهم عبر تطبيق الهاتف، قالوا إنها لا تعمل بشكل صحيح ولا يعلمون وظائفها الحقيقية.

وأبلغ بعض مستخدمي التطبيق، أمس الثلاثاء، أنه تمت إضافة بعض الميزات الجديدة لمجموعة مختارة من الأشخاص، وظهر لهم خيارين جديدين في التطبيق؛ الأول خيار لـ"محفظة رقمية" وذلك لمستخدمي "iOS"، على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين رأوه قالوا إنه لا يعمل بشكل صحيح.

ونشر مات نافارا، المعروف بمتابعة كل ما هو جديد لدى فيسبوك، تغريدة لصور تظهر الميزات الجديدة، وقال: "هل ظهر لمستخدمي نظام "iOS" تبويبات "محفظة رقمية " و"لوحة تحكم" في المملكة المتحدة؟"

وكانت تقارير قالت في وقت سابق إن فيسبوك يعمل على نوع من العملات يسمى Facecoin.

وعلى الرغم من أن قرار الشركة لاقى ترحيبا بين المستخدمين باعتباره منافسا لعمة Bitcoin، لكنه ليس من الواضح ما إذا كان سيكون عملة مشفرة أو خيار دفع مباشر مثل Apple Pay أو Apple Card.

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والميزة الثانية، التي ظهرت للمستخدمين هي "لوحة إدارة"، ومع ذلك، ليس من الواضح ما تقوم به أي هذه الميزات على وجه التحديد.

وقال المستخدمون إن المحفظة لم تعمل بشكل صحيح حتى الآن، بينما قال مستخدم آخر "لوحة الإدارة تفتح مركز تطبيقات الألعاب لي، والمحفظة الرقمية مجرد رمز تحميل لا ينتهي".

كانت فيسبوك أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على خطة لدمج تطبيق ماسنجر وإنستغرام ووتسآب، القرار الذي قد يغير عالم الشبكات الاجتماعية إلى الأبد.