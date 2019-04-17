السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالبرهان ويؤكد دعم مصر للسودان.. "فيديو"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل أمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربا سيادته عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكدا الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

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كما استمع الرئيس الى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة. وقد أعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.

وأكد الرئيس أهمية تكاتف الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحله ومواجهة الازمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.