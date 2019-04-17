والي شرق دارفور يلتقي العاملين بالحكومة

التقى والي ولاية شرق دارفور المكلف، اللواء ركن المزمل أبو بكر محمد صباح، اليوم الأربعاء، بالعاملين بحكومة الولايه وتطرق اللقاء لعدد من القضايا التي تهم العاملين بمؤسسات الولاية.

وأكد آمين عام الحكومة، إسماعيل عبد الله آدم، بضرورة تنزيل توجيهات الوالي فيما يلي الاستغلال الأمثل للموارد والانضباط خلال ساعات العمل الرسمي إلى جانب العمل بمبدأ الأخلاق والإبداع والمبادرة، فضلاً عن المحافظة على ممتلكات الدولة، مبينا تعهد الوالي بإزالة كافة المعوقات التي تواجه العاملين بأمانة حكومة الولاية ومؤسساتها.