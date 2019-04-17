قرعة الدور الأول لمنافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وسحب المسؤولون القرعة بمشاركة أقل من 12 منتخبا فى التصنيف.
وتلتقى فرق غوام مع بوتان وباكستان مع كمبوديا، أما ماليزيا فتلتقي مع تيمور الشرقية.
وتلعب لاوس مع بنغلاديش، وماكاو مع سريلانكا، وسلطنة بروناي مع منغوليا.
تقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب يومي 6 و11 يونيو، وتتأهل المنتخبات الفائزة للظهور في سحب القرعة الرئيسية لكأس العالم منتصف يوليو بالعاصمة القطرية الدوحة.
ورغم أن عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 لم يحدد بعد، إلا أن المنافسات الآسيوية ستبدأ في مواعيدها.
أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، بيانا منصف مارس/آذار حول المشاورات التي تدور حول توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وذكرت اللجنة في البيان أن فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقا طرحت في موسكو صيف عام 2018، وتعاملت قطر مع المقترح بشكل إيجابي، وأبدت استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة من الأطراف المعنية، وواصلت قطر هذا التوجه خلال نقاشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
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