والي الخرطوم الجديد يتسلم مهام رسميا

تسلم الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم صباح اليوم مهامه رسميا من خلفه السابق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين وذلك من خلال مذكرة التسليم والتسلم التي وقعت بين الطرفين صباح اليوم وقد قدم الحسين شرحا وافيا للعمل ومكوناته بالولاية والمتمثلة في الوزارات والمجالس والمحليات واللجنة الأمنية والتي تشكل منظومة مجلس الوزراء بالولاية

كما أكد أن العمل بالولاية يتطلب تكامل وتنسيق الجهود بين كل هذه المكونات كما أشار إلي تكوين مجلس المعتمدين والذي يتكون من معتمدي المحليات ووزير المالية ووزير البني التحتية والمواصلات ووزير التخطيط العمراني برئاسة الوالي والذي بدوره يعمل علي إزالة التقاطعات بين الوزارات والمحليات الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم شكر الحسين علي التنوير الضافي والذي سيكون خير معين له علي قيادة مسيرة هذه الولاية والعمل علي مجابهة التحديات وفق الظروف والإمكانيات والخدمات التي تتطلبها الولاية

هذا وقد شهدت اللجنة الأمنية المكونة من مدير شرطة الولاية وقائد المنطقه المركزية ومدير جهاز الأمن بالولاية وأمين عام الحكومة والمستشار القانوني توقيع مذكرة التسليم والتسلم بين الطرفين.