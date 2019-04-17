الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

والي الخرطوم الجديد يتسلم مهام رسميا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تسلم الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم صباح اليوم مهامه رسميا من خلفه السابق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين وذلك من خلال مذكرة التسليم والتسلم التي وقعت بين الطرفين صباح اليوم وقد قدم الحسين شرحا وافيا للعمل ومكوناته بالولاية والمتمثلة في الوزارات والمجالس والمحليات واللجنة الأمنية والتي تشكل منظومة مجلس الوزراء بالولاية

 كما أكد أن العمل بالولاية يتطلب تكامل وتنسيق الجهود بين كل هذه المكونات كما أشار إلي تكوين مجلس المعتمدين والذي يتكون من معتمدي المحليات ووزير المالية ووزير البني التحتية والمواصلات ووزير التخطيط العمراني برئاسة الوالي والذي بدوره يعمل علي إزالة التقاطعات بين الوزارات والمحليات الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم شكر الحسين علي التنوير الضافي والذي سيكون خير معين له علي قيادة مسيرة هذه الولاية والعمل علي مجابهة التحديات وفق الظروف والإمكانيات والخدمات التي تتطلبها الولاية 

هذا وقد شهدت اللجنة الأمنية المكونة من مدير شرطة الولاية وقائد المنطقه المركزية ومدير جهاز الأمن بالولاية وأمين عام الحكومة والمستشار القانوني توقيع مذكرة التسليم والتسلم بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم الجديد يتسلم مهام رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا