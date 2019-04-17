وليد زاكي الدين فجر الخلاص قرب

فرغ الفنان وليد زاكي الدين من وضع اللمسات النهاىية لاوبريت باسم فجر الخلاص قرب كلمات والحان فخري جنكيز وبحسب صحيفه اخر لحظة يشارك في الاوبريت عدد من الفنانين الشباب منهم عصام خضر ويحي الصبابي والطيب Advertisements الشلالي ومهند الامين والفنانه شذى عبد الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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