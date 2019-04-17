سعد الدين حسن ينعش قناتي الحدث والعربية

شكل الإعلامي المتميز سعد الدين حسن مدير قناة العربية بالخرطوم إضافة كبيرة لقناة الحدث وذلك من خلال وجوده بمدينة دبي عقب إيقافه عن العمل من قبل الجهات الأمنية قبل الإطاحة بنظام البشير. لقد أنعش سعد الدين حسن قناتي العربية والحدث حسب صحيفة الأخبار، وذلك بقدراته العالية على التحليل وقراءة الواقع السياسي في السودان والذي ظل متابعاً لأدق تفاصيله منذ اندلاع الثورة السودانية في 19 ديسمبر من العام الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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