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البرهان يتلقي اتصالا هاتفيا من السيسي

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أبريل-2019

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طمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي علي الاوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن .

واكد رئيس المجلس خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عودة الحياة لطبيعتها في البلاد .

ومن جهته أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة .

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وبحسب سونا أعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده لتقديم الدعم بمختلف اشكاله للأشقاء في السودان، مؤكداً عمق الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني .

واكد الرئيس السيسي اعتزامه زيارة البلاد في غضون الايام القادمة .

 

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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