تعرف على أبرز نكات الثورة بين السودانيين

مع بداية الثورة لم يتوقف الأمر ، على تأليف وانتشار الشعارات فقط ، بل هنالك من برع في تأليف الطرفة أو ما يعرف بالنكتة ، فهناك الكثير من النكات التي تظهر يومياً بعضها يتسم بالنصر والأخري تحمل بين طياتها الشماتة والتفشي ، كما أن هناك البعض منها جاء للتشجيع على التجمع في مكان الاعتصام أمام القيادة بحسب صحيفة آخر لحظة ومن هذه مثلاً النكات التي تبرز ما يتمتع به الثوار في ساحة الاعتصام ، وتقول الطرفة: (أن أدروب ذهب إلى منزله ووجد عدس في الثلاجة فقال القيادة طوالي كيك تلقى ، شاي تلقى ، جبنه تلقى ، عصير تلقى ، أكل تلقى ، تاني ما نجي البيت) .

أما النكات التي حملت طابع الانتصار فهي كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (شافع أمو رسلتو الدكان قالت ليهو أوعى تتأخر.. قال ليها ما بتأخر يا حجة أبنوف بس).

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وأيضاً من الطرائف التي قيلت في إشارة إلى النصر أن هناك حكومة جديدة خلال يومين تقول الطرفة: (قالوا رئيس القضاء بقى زي الداية كل يوم بالليل يصحوهو عشان في زول داير يحلف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)