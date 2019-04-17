الحرامية !!

*ولا نعني حرامية العهد البائد..

*فهؤلاء مقدور عليهم بعد أن (سقط بس) الذي كان يحول بينهم وبين العدالة..

*ومعلوم من هو ؛ وذلك بدافع الحماية لنفسه أولاً..

*ثم حماية الأقربين…فالمقربين…فالقريبين ؛ ومن بعدهم بعض الذين من حوله..

*فلا نعني هؤلاء إذن…ونثق في البرهان وصحبه..

*وإنما الذين نعنيهم هم من جُبلوا على غير الذي جُبل عليه عنترة…من السياسيين..

*فعنترة بن شداد هو القائل في هذا الصدد :

هلا سألتِ الخيل يا ابنة مالكٍ……إن كنتِ جاهلةً بما لم تُعلمي

ينبئك من شهد الوقيعة أنني…أغشى الوغى وأعف عند المغنمِ

*ولكن هؤلاء لا يعفون عند المغنم السياسي ؛ رغم عدم خوضهم غمار الوغى..

*أو خاضوه من الأطراف على استحياء…ولم يقتحموا قلبه..

*والوغى الذي نقصده هنا هو الحراك التي أطاح بالإنقاذ..

*فما أن سقطت – ولم تمت بعد – حتى جاء القوم يُهرعون إلى المغنم ؛ وهم يستبشرون..

*وتسابق كلٌّ منهم إلى نسبة الفضل إلى نفسه ؛ وحزبه..

*وضجت الساحة بأصواتهم المطالبة بأقصى ما لا تحتمله الأوضاع…ولا البرهان..

*وتوالت على المجلس العسكري شروطٌ (شبقة)…إثر شروط..

*بل كل الذي عجزوا عنه طوال ثلاثين عاماً تلمظت له شفاههم في التو واللحظة..

*وبدوا تماماً مثل طفل يلحُّ في طلب لُعبة…أو حلوى..

*بينما الذين كانوا وراء هذا الحراك الثوري الشبابي لا يزالون هناك…في الوراء..

*ويتحلون بفضيلة الصمت النبيل…والنأي عن المغنم..

*وإذا ما خرجوا عن صمتهم هذا – قسراً – لم تلح من بين ثنايا حديثهم شهوة السلطة..

*وهؤلاء هم شخوص المرحلة ؛ حتى وإن لم يقولوا بذلك..

*أو (يجب) أن يكونوا ؛ رغم مقتي لهذه المفردة – يجب – في غير مواضع كهذي..

*وما ذاك إلا لأن الثورة لا (يجب) أن تُسرق..

*فمثلما أن الثورات قد تأكل بنيها…كذلك قد يأكلها – هي ذاتها – حرامية السياسة..

*فلا مكان لأمثال مبارك…وإشراقة…وأحمد بلال..

*ولا لكل الذين (أكلوا) من كيكة الإنقاذ تحت ذريعة الحوار – أو الحمار – الوطني..

*ولا – أيضاً – لابنة واصف الحراك بـ(البوخة) ؛ مريم..

*ومن أجل ذلك على الذين تولوا هندسة الثورة – بذكاء خرافي – أن يظهروا..

*وأن يواصلوا مشوارهم إلى نهاية الفترة الانتقالية..

*وأن يتموا عملهم الذي بدأوه بالتجرد ذاته…والنكران ذاته…والتواضع ذاته..

*والأهم من ذلكم ؛ بالذكاء التنظيمي ذاته..

*وما زالت بعض هتافات الثورة تصلح لما بعد مرحلة الثورة..

*وسلمية………….سلمية..

*ضد الحرامية !!.