*ولا أعلم أين أنت الآن..

*ولكن ما أعلمه أنك يجب أن تكون في (كوبر)..

*أليس هذا هو المكان الذي اعتدت أن تُودع فيه الآخرين طيلة ثلاثين عاماً؟..

*ألم تُودع فيه الرئيس (الشرعي) الذي انقلبت عليه؟..

*ألم تُودع فيه وزراء العهد السابق؟…ورؤساء الأحزاب؟…ورموز النقابات؟..

*بل ألم تُودع فيه حتى ولي نعمتك حسن الترابي؟..

*فلماذا لا تكون هناك الآن بدلاً من هذا الغموض الذي يكتنف مكان إقامتك؟..

*هل أنت (أكبر) من أن تُحبس حيث حبستَ (الأكابر)؟..

*والمستشار العدلي قريب الله ينبهني إلى شيء قانوني مهم ليلة الأول من أمس..

*وهو إنه لا يصح أن يُقال (البشير في مكان آمن)..

*وإنما الصحيح هو (في مكان مؤمن)…وما من تأمين أقوى من سجن كوبر..

*بينما (آمن) تعني أنه جالسٌ مطمئن…وآمن..

*وليس هذا وحسب ؛ وإنما قطعاً يتابع الأحداث…يشاهد الفضائيات…ويقرأ الصحف..

*ومن بين ما يقرأه كلمتنا هذه…ولهذا نخاطبه..

*وندعوه – وهو في عزلته المجيدة (الآمنة) هذه – أن يتأمل مسيرته (الثلاثينية)..

*ثم يقارن نفسه بمن مضوا من رؤساء السودان كافة..

*سيجد – إن كان صادقاً مع ذاته – إنه (تفرد) دونهم جميعاً بما لا يُحمد عليه رئيس..

*ومن بين أسوأ الذي تفرد به هذا الكذب..

*وليس هذا الوصف من عندنا ؛ وإنما هكذا سماه الناس من كثرة وعوده…و نقضها..

*ألم يقل – على سبيل المثال – إنه لن يترشح للانتخابات الماضية؟..

*فإذا به لا يخلف وعده…ويفوز في انتخابات (الخج)…وحسب..

*وإنما يبارك فكرة التمديد له إلى ما لا نهاية…قبيل انتخابات (2020) التالية..

*بل حتى قبل خلعه بنحو أسبوعين كذب على الناس..

*قال لهم إنه سيقطع علاقته بحزب المؤتمر الوطني…ويتنازل عن رئاسته له..

*وسوف يكون على مسافة واحدة من الجميع…رئيساً للكل..

*ثم بعد أيام فقط ترأس اجتماع المكتب القيادي للوطني..

*ولا ننسى شيئاً آخر مهماً تفرد به أيضاً…وهو الرقص ؛ فسُمي الرئيس الرقاص..

*وما درى أن رقصه هذا كان مستفزاً جداً لمشاعر الجوعى..

*بل كان أحد أهم الأسباب التي فاقمت من غضب الناس عليه…مع التلويح بالعصا..

*وتفردت كذلك – يا عمر – برزيلة الاكتناز..

*بل وتفاخرت – في لقاء تلفزيوني – بأنك لا تملك سوى كذا….وكذا…و كذا..

*وكأني بك تقول : (شوفوني) كم أنا زاهد؟..

*ونسيت أن كثيراً ممن سبقوك من رؤساء بلادنا لم يمتلكوا ولا (كذا) واحدة..

*لا فيلا…ولا مزرعة…ولا شقة فخيمة بمجمع سكني راقٍ..

*ونختم بأفظع خصلة تفردت بها يا عمر…وهي إزهاق أرواح مواطنيك بدمٍ بارد..

*فرأسك خلا من أية حلول لمشاكلهم سوى الأمنية..

*بل وحتى آخر لحظة من لحظات حكمك كنت تصر على هذا الحل (الدموي)..

*ولولا الجيش – وحميدتي – لوقعت مجزرة أمام القيادة..

*وبالمناسبة : ألم تأت بحميدتي هذا ليحميك من الشعب؟…فحمى الشعب منك؟..

*ولا تزال – يا عمر – تقبع في مكانك (الآمن)..

*ولكن إلى حين…وربما أكثر من ذلك ؛ إلى حين فراغك من قراءة كلمتنا هذه..

*وبعدها ؛ سوف (تقعد بس)..

*يا….عمر !!.