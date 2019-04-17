مودة تكشف عن اعتقالها من الأمن

قالت مذيعة قناة النيل الأزرق مودة حسن إن الإعلاميين في السودان كانوا يعملون في ظل ظروف صعبة وتقييد للحريات . وكشفت مودة عن اعتقالها أكثر من مرة بعد تناولها لأزمة الوقود والدقيق عبر برنامج (صباح الثلاثاء) . Advertisements وأن اعتقالها كان يتم بعد خروجها من الإستديو مباشرة ، وتمنت مودة بحسب صحيفة آخر لحظة في ختام توضيحها ببرنامج الصباح أن ينعم الإعلام السوداني في العهد الجديد بالحرية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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