ثوار يجهشون بالبكاء أثناء استماعهم لرائعة مصطفى سيد أحمد (عم عبدالرحيم)

انخرط عدد كبير من الشباب الثوار ليلة أمس الأول في بكاء حار أثناء استماعهم في حلفة لأغنية (عم عبدالرحيم) التي تغنى بها الراحل “مصطفى سيد أحمد” وكتب كلماتها الشاعر “محمد الحسن سالم حميد” .

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وألتف شباب حول جهاز تسجيل تخصص في تقديم أغنيات الراحل “مصطفى سيد أحمد” الثورية مثل (يامطر عز الحريق) و(نوار) و(بين الموجة والخزان) وأغنية (عم عبدالرحيم) التي تفاعل معها الحضور بشكل مؤثر للغاية ورددوا وبحسب صحيفة المجهر، أغلب مقاطع أغنياته التي يحفظونها عن ظهر قلب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)