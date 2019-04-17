حسنين: أنا ضد أي سلطة لا يأتي بها المعتصمون

التاريخ: 17-أبريل-2019
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قال القطب الاتحادي رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين، في مؤتمر صحفي عقب عودته للبلاد أمس قال: (أية سلطة لا يأتي بها المعتصمون أنا ضدها وسوف أقاتلها)، وشدد على ضرورة عدم إعطاء قيادة الدولة للذين يطلبونها الآن من القوى السياسية.
وأشار حسنين إلى أن المعتصمين هم السلطة التشريعية للثورة، ويجب أن يختاروا الحكومة ورأس الدولة، وهي التي تأمر وعلى الجيش التنفيذ، ونبه إلى أن الإنقاذ ما زالت موجودة وسلاحها موجود، وقال: (نحن في مرحلة إسقاط النظام ولم نسقطه بعد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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