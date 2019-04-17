مراسلة قناة الحدث تطبخ للثوار

تداول عدد من المعتصمين صوراً لمراسلة قناة الحدث رفيدة يس وهي تشارك الثوار طبخ الطعام ، وقد وجدت الصور انتشاراً واسعاً وسط احتفاء النشاء بمواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا من خلال تعليقاتهم بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الإعلامية السودانية الشابة للثورة منذ انطلاقتها بحسب صحيفة آخر لحظة ، من خلال شاشة قناتي الحدث والعربية ، وحتى بعد وصولها للخرطوم ، حيث ظلت تواصل دورها الوطني جنباً إلى جنب مع الثوار وتعكس نشاطاتهم وأخبار الثورة بالقناتين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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