اجتماعات مكثفة لطي أزمة موسى هلال

كشفت مصادر واسعة الاطلاع طبقا لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم عن تحركات مكثفة تقودها أطراف في قبيلة الرزيقات لطي أزمة زعيم المحاميد موسى هلال، بالصلح بين الأطراف وبدء مرحلة جديدة بين بطون القبيلة المختلفة.

وأفصح مصدر لـلإنتباهة، فضل عدم ذكر اسمه، عن عقد اجتماع الأسبوع الماضي في منطقة القبة بولاية شمال دارفور، بحضور العمدة جمعة دقلو وشقيق الشهيد العميد عبد الرحيم دقلو في حضور لجنة من المحاميد، حيث شهد الاجتماع نقاشات واسعة بين الأطراف لتطييب الخواطر. ولفت المصدر إلى أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد يوم 30من الشهر الجاري في مدينة الفاشر لذات الغرض.