اجتماعات مكثفة لطي أزمة موسى هلال

وأفصح مصدر لـلإنتباهة، فضل عدم ذكر اسمه، عن عقد اجتماع الأسبوع الماضي في منطقة القبة بولاية شمال دارفور، بحضور العمدة جمعة دقلو وشقيق الشهيد العميد عبد الرحيم دقلو في حضور لجنة من المحاميد، حيث شهد الاجتماع نقاشات واسعة بين الأطراف لتطييب الخواطر. ولفت المصدر إلى أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد يوم 30من الشهر الجاري في مدينة الفاشر لذات الغرض.
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