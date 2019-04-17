الكرملين: لا تفاصيل حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين بوتين وكيم جونغ أون

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا أستطيع أن أعطي ردا تفصيليا فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل. حتى الآن لا توجد أية تفاصيل".
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، يوم الاثنين الماضي، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في فعاليات محلية يوم 24 نيسان/أبريل، وقد يتم عقد لقاء هناك بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي.
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