3 تصريحات تكشفها.. رؤية مصرية بشأن الأوضاع بالسودان (تقرير)

منذ أن رحل الرئيس السوداني عمر البشير، ووضحت رؤية مصر بشأن الأوضاع في السودان، ومدى مساندتها للشعب السوداني.

بعد ساعات من رحيل "البشير"، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها "تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية أن امصر تعرب عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، كما تؤكد مصر عزمها الثابت علي الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلي دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما تناشد الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم.

وأضاف البيان "ستظل مصر شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلي تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء."

و قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تدعم تطلعات الشعب السودانى وتثق فى قدرة الجيش فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، مؤكدا أن مصر مستمرة فى تقديم كل ما يحتاجه الشعب السودانى خلال الفترة المقبلة.

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كما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية الارتباط التاريخي بين البلدين ومن منطلق أهمية السودان في نطاقها الإقليمي والدولي.

ونوه الرئيس المصري بأن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق استنادا إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.

و زار وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، السودان، للتأكيد على دعم القاهرة الكامل لخيارات الشعب السوداني.

وذكر ت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن "وفد مصري رفيع المستوى يجري زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".