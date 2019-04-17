مجلس الأمن الدولى يدين إعلان حركة طالبان عن بدء هجوم الربيع

وذكر بيان مجلس الأمن - الذى نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس يدركون رغبة الشعب الأفغانى القوية فى تحقيق سلام دائم فى أفغانستان، وأكدوا أن الدعوات إلى مزيد من القتال لن تؤدى إلى تحقيق هدف تحقيق سلام مستدام.
ودعا أعضاء المجلس جميع أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة لبدء حوار ومفاوضات شاملة تؤدى إلى تسوية سياسية، كما كرر الأعضاء التأكيد على أهمية البدء فى عملية سلام شاملة يقودها الأفغان أنفسهم من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار طويل الأجل لأفغانستان، وأكدوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة الأفغانية لتحقيق هذه الغاية.
ويمثل الهجوم السنوى فى الربيع بداية تقليدية لموسم القتال، على الرغم من أن الإعلان رمزى إلى حد كبير، حيث أن القتال مستمر طوال العام .
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