نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمنى إلى "متوسط"

وأضاف مكتب أرديرن ـ فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية ـ أنه "رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفى حين أنه لا يوجد حاليا تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجودا واضحا للشرطة".
يذكر أن السلطات النيوزيلندية عدلت مستوى التهديد الأمنى إلى "مرتفع" فى أعقاب الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش فى 15 من مارس الماضي، والذى أودى بحياة 50 شخصا كما أصيب فى الهجوم نحو 50 آخرون.
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