آلاف الاطباء يسيرون موكبا الى ساحة الاعتصام

سير الاطباء والكوادر الصحية اليوم الاربعاء موكب حاشد الى ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. ورفع الاطباء لافتات مطلبية تنادي بمجانية العلاج وايقاف تفكيك المستشفيات العامة؛ وعودة النقابات المهنية لجميع مهن الطب.

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