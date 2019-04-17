مأمون حميدة حر طليق في قطر

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الخليج 365:
أكد مصدر موثوق عدم صحة الأنباء المتداولة عن اعتقال وزير الصحة بالخرطوم السابق مأمون حميدة من قبل الأجهزة الأمنية في السودان، وقال المصدر إن مأمون حميدة موجود الآن في دولة قطر بغرض التنسيق لأعمال تخص جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وليس هرباً من الاعتقال كما أشيع.
ويذكر حسب صحيفة الإنتباهة، أن هنالك أنباء راجت خلال الأيام الماضية باعتقال مأمون حميدة بعد عزل حكومة المؤتمر الوطني واعتقال الرئيس السابق عمر البشير وقيادات حزبه.
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