الرئيس ديبي يعلن مساندته لـ"العسكري الانتقالي

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التشادي إدريس ديبي، عبر خلاله عن دعم ومساندة تشاد للسودان والمجلس العسكري الانتقالي لتتجاوز البلاد المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس التشادي حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، مشيراً إلى العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت، يوم الثلاثاء، عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وتولي المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، مهام تسيير الحكم بالبلاد.