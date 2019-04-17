وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان

زار وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، السودان، للتأكيد على دعم القاهرة الكامل لخيارات الشعب السوداني.

وذكر ت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن "وفد مصري رفيع المستوى يجري زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، في 11 أبريل، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.

وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.