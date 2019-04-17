3.9 مليون مستخدم لمواقع "السوشيال ميديا" بالكويت

كشفت رئيس النادى العالمى للإعلام الإلكترونى بالكويت هند الناهض أن عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" فى الكويت وصل إلى 3.9 مليون مستخدم، بنسبة 98% من إجمالى عدد مستخدمى "الإنترنت" بشكل عام، و92% من إجمالى عدد السكان.

وقالت هند الناهض - فى تصريح صحفى - إن 1.3 مليون شخص فى الكويت، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى عبر الهواتف المحمولة، بنسبة 73% من إجمالى السكان، فى حين بلغت نسبة الأجهزة المتصلة بالإنترنت 168% من إجمالى عدد السكان فى الكويت.

وحول التطبيق الأكثر استخداما فى الكويت، أوضحت أن عدد مستخدمى "فيس بوك" وصل إلى 3 ملايين مستخدم فعال (29% إناث، 71% ذكور)، وهو ما جعله فى الصدارة، أما تطبيق "إنستجرام"، فبلغ عدد مستخدميه الفاعلين نحو 1.8مليون مستخدم (38% إناث ـ 62% ذكور)، يليه "تويتر" بعدد مستخدمين يبلغ 68ر1 مليون مستخدم (25% إناث ـ 75% ذكور)، ثم "سناب شات" بإجمالى عدد مستخدمين يبلغ 1.65مليون مستخدم (55% إناث ـ 45% ذكور)، وهو التطبيق الذى يشهد إقبالا أكبر من الإناث؛ لاحتوائه على فلاتر خاصة بتعديل الصور، يتميز بها عن التطبيقات الأخرى، فى حين يتذيل القائمة تطبيق "لنكدن" بنحو 600 ألف مستخدم فعال.

وعن المواقع الأكثر استخداما في الكويت، قالت رئيس النادى العالمى للإعلام الإلكترونى إن موقع "يوتيوب" تصدر أكثر المواقع استخداما من حيث البحث فى الكويت، يليه "جوجل"، ثم "فيس بوك"، ثم "أمازون"، ثم "تويتر"، وهو ما يعكس انتشار الفيديو بشكل كبير بين شرائح المجتمع الكويتى.

