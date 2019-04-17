بعد تنحيه عن الحكم.. كيف يتحرك "البشير"؟ (تقرير)

بعد أن تنحى الرئيس عمر البشير عن الحكم، بدأت تطرح الصحف عدة معلومات عن تحركاته خلال الفترة الأخيرة، وكذلك كشف مخططات عن محاولات تهريبه خارج البلاد.

أعلنت وسائل الإعلام السودانية أن الرئيس المعزول عمر البشير، ينتظر أن ينقل اليوم إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من القيادات العليا للنظام السابق.

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول: "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.

ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، وفق الصحيفة السودانية، "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين".

كما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية، عن مسؤولين سودانيين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل، قولهما إن الرئيس المعزول، عمر البشير نقل إلى سجن كوبر، مساء أمس الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، هذه.

وأضاف المسؤولان، أن "البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به".

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فيما كشفت وكالة الأنباء الألمانية معلومات جديدة عن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، الذي أطاح به الجيش السوداني الخميس الماضي، بعد نحو ثلاثة عقود من حكم البلاد.

ونقلت الوكالة، عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، تأكيده أن "الرئيس المعزول موجود في السودان، وأنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة الخرطوم تحت حراسة قوات الدعم السريع".

وقال المصدر، في تصريحات للوكالة، إن "محمد حمدان، المعروف بـ"حميدتي" قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به".

كما أكدت الوكالة أن المصدر، قال إن "هناك اتفاقا سريا على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك".

وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل ، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه يتحفظ على البشير بعد عزله، غير أنه لم يكشف عن مكان احتجازه هو وبقية رموز نظامه.

