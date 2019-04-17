البابا فرنسيس يشكر رجال الإطفاء لإنقاذ كاتدرائية نوتردام

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي العام، في ساحة سان بطرس: "إن امتنان الكنيسة بأكملها يذهب إلى كل من فعلوا كل ما في وسعهم، حتى المخاطرة بحياتهم، لإنقاذ الكنيسة"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وتعرضت كاتدرائية نوتردام لحريق هائل، أول من أمس، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها مأساة رهيبة وشكر رجال الإطفاء على عملهم. وأضاف "ما حدث اليوم هو بالتأكيد مأساة مرعبة، وقبل كل شيء أود أن أشكر رجال الإطفاء في باريس على عملهم".
وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.
ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".
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