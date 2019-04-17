مركز التحكم القومي للكهرباء يوضح اسباب تكرار القطوعات

مركز التحكم يعزي تكرار القطوعات لموقف الطاقة المنتجة من التوليد والذي تم تخفيضه في الايام السابقة لضمان تحقيق استقرار للتيار الكهربائي في شهر رمضان المعظم. وعليه يقدم اعتذاره للزبائن لاضطرارهم الى برمجة الخطوط على فترتين صباحية ومسائية لفترة اسبوعين وفقا لسياسة التقسيم العادل حتى لا يطال القطع الزبون مرتين في اليوم؛ معربين عن شكرهم للزبائن لحسن تقديرهم في سبيل ان ينعم المواطن باستقرار التيار في الشهر الفضيل.

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