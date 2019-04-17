ريال مدريد يتأهب لأضخم صفقة في التاريخ.. من بطلها؟

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقة في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.

أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.