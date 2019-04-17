وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.
أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.
وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.
وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.
يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتأهب لأضخم صفقة في التاريخ.. من بطلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.