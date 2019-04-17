صحيفة بريطانية: روسيا تتسلح بصاروخ قادر على تدمير إنجلترا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية إن اختبارات صاروخ "سارمات" دخلت مرحلتها النهائية.
ونوهت صحيفة "ديلي إكسبرس" إلى أن هذا الصاروخ أقوى صاروخ روسي قادر على حمل رؤوس نووية، مشيرة إلى أن روسيا ستتسلح في وقت قريب بصاروخ "قادر على تدمير إنجلترا وويلز".
وأضافت أن الأكثر قلقا أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر قطبي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي اللذين لا توجد فيهما وسائط الدفاع المضاد للصواريخ.
أما صاروخ "تسيركون" الذي ستتسلح به سفن وغواصات الأسطول الروسي الجديدة فيقدر على تدمير مدن أمريكية بكاملها في حالة الحرب النووية وفقا لـ"ديلي إكسبرس".
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