علي محمود حسنين: لو سلمنا البشير للجنائية نكون قد قدمنا له خدمة كبيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القطب الاتحادي رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين المجلس العسكري بتسليم السلطة للمعتصمين وليس لقوة سياسية معينة لاختيار رأس السلطة.

وفي ذات الأثناء أفصح عن سبب مغادرته البلاد وبقائه بالخارج لأكثر من (10) سنوات، وقال: (أبلغني محمد عطا بصدور أمر من البشير بتصفيتي جسدياً، عقب تأييدي قرار المحكمة الجنائية)، وأعلن حسنين في مؤتمر صحفي عقب عودته للبلاد حسب صحيفة الإنتباهة أمس، عن معارضته تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية، وقال: (لو سلمنا البشير للجنائية نكون قد قدمنا له خدمة كبيرة)،

وأضاف قائلاً: (الجنائية ما فيها حكم إعدام، والسجون في لاهاي فنادق خمس نجوم)، وشدد على ضرورة أن يحاسب البشير داخلياً على كل الجرائم التي ارتكبها في البلاد طوال فترة حكمه.