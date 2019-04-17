- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني، د. ربيع عبد العاطي من الرئيس المخلوع عمر البشير عقب اطاحة الجيش به من الرئاسة مشيرًا الى ان البشير كان يحكم البلاد وحيدًا وبعيدًا عن حزبه .
وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني ، د. ربيع عبد العاطي ، كنا نود أن يكون سقوط الرئيس سقوطاً ناعماً .
وأشار عبد العاطي بأن الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني .
الجدير بالذكر، نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، امس الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، حيث احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العاطي: الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.