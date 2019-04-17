عبد العاطي: الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني، د. ربيع عبد العاطي من الرئيس المخلوع عمر البشير عقب اطاحة الجيش به من الرئاسة مشيرًا الى ان البشير كان يحكم البلاد وحيدًا وبعيدًا عن حزبه .

وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني ، د. ربيع عبد العاطي ، كنا نود أن يكون سقوط الرئيس سقوطاً ناعماً .

Advertisements

وأشار عبد العاطي بأن الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني .

الجدير بالذكر، نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، امس الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، حيث احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به .