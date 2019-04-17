اعتقال ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ من مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ” ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ .

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺤﻔﻈّﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ المادة السابقة صحيفة تكشف عن تحويل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه وقادة اخرين المقالة القادمة عبد العاطي: الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني

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