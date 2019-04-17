اعتقال ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ من مطار الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ” ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺤﻔﻈّﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺇﻏﻼﻕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
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