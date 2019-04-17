صحيفة تكشف عن تحويل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه وقادة اخرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة صباح اليوم الاربعاء عن تواجد عدد من القيادات العليا للنظام المخلوع في سجن كوبر فيما ذكرت المصادر عن ترقب وصول الرئيس المخلوع الى السجن .

واكدت المصادر سجن شقيق الرئيس المخلوع عبدالله البشير جمال الوالي، وعدد من قادة كتائب الظل بسجن كوبر، مشيرة الى إستمرار توافد المعتقلين وتوقعات بوصول البشير.

الى ذلك نشرت جريدة اخر لحظة اليوم عنوان بارز كالاتي “البشير في سجن كوبر”.

في غضون ذلك كشفت جريدة التيار الصادرة اليوم”الأربعاء” عن اعتقال مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الوطني الثلاثاء وترحيلهم إلى المعتقلات السياسية بسجن كوبر أبرزهم عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونسي، بجانب عدد كبير من مديري المكاتب التنفيذية وكوادر من حزب المؤتمر الوطني فاق عددهم حتى عصر الثلاثاء العشرين معتقلاً.