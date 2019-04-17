مقاضاة”وداد” وإطاحة النائب العام ومحمد حاتم

“قوى التغيير” تطالب بمجلس سيادي من”12″ وبرلمان بـ”120″ عضوًا

“الانتباهة” تكشف تفاصيل زيارة الفريق طه إلى الخرطوم

حسنين:”محمد عطا” أبلغني بأن البشير أمره بتصفيتي

مأمون حميدة حرّ طليق في قطر..وفاة أقوى جنرال أرعب حكومة الجنوب

السوداني : اعتقال رئيس البرلمان المحلول وإعفاء النائب العام

وفد سعودي إماراتي يصل الخرطوم ويلتقي البرهان

روسيا تعترف بالمجلس العسكري..السيسي ندعم استقرار السودان وخيارات شعبه

واشنطن: سندرس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حال رأينا تغييرات

السعودية: سنقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الظروف والصعاب كافة الصيحة : اعتقال أنس عمر وآدم الفكي وجمّاع وأبو سروال

فساد في”354″ مشروعًا حكوميًا بالخرطوم

حسنين: غادرت البلاد بعد أوامر من البشير بتصفيتي لتأييدي”الجنائية”

مصدر ينفي اعتقال مأمون حميدة ويكشف مكان وجوده

“الصيحة” تكشف تفاصيل زيارة الفريق طه ووفد سعودي للخرطوم

المجلس العسكري: سنحاكم رموز النظام السابق دون حماية لأية مفسد التيار : Advertisements “التيار” تكشف قائمة قيادات الوطني بسجن كوبر

تفاصيل مثيرة حول اجتماه البشير الأخير باللجنة الأمنية

“التيار” تتحصل على كلفة علاج مصابي التظاهرات بـ”رويال كير” و”فضيل”

الإطاحة بمحمد حاتم خارج”حوش” الإذاعة والتلفزيون

بورتسودان: حجز “23” سيارة للوطني وإلغاء إيجارات مقار الحزب المجهر السياسي : الرئيس السيسي يهاتف رئيس المجلس العسكري الفريق أول”البرهان”

المجلس العسكري: تسليم البشير لـ”الجنائية” تقرره حكومة منتخبة

إعفاء النائب العام ومساعده الأول ومدير الإذاعة والتلفزيون

روسيا تعترف بالسلطات الجديدة في السودان الجريدة : حسنين: البشير أمر بتصفيتي وعطا أبلغني بذلك

تجمع المهنيين يحذر من محاولات تخريب يقودها أعداء الثورة

ناظم سراج: لهذا السبب نطالب بحل جهاز الأمن بدفع تكاليف علاج جميع المصابين بالمستشفيات الآن

إقالة النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس نيابة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم ”الأربعاء” 17 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.