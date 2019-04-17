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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، وصول مقاتلات F-35A الأمريكية، إلى قاعدة الظفرة بالإمارات في أول مهمة لها في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر”: “مقاتلة F-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي @usairforce تصل في أول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة”.
وتعتبر “F-35” المقاتلة الأكثر تقدما وتطورا في العالم وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وبالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت إلى إسرائيل أخيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة في الخليج تستقبل مقاتلات “إف 35” الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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