الاتحاد الأوروبي: يرفض الاعتراف بالمجلس العسكري السوداني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بمشروعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
وأوضحت موغريني، خلال كلمة لها في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي، المنعقدة في ستراسبورغ، إن الاتحاد لديه انتظارات من المجلس العسكري، تتمثل في “القيام بخطوات تزيد من الثقة”.
وذكرت أنه من بين هذه الخطوات، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعاقبة المسؤولين من قوات الأمن، على الهجمات التي استهدفت المتظاهرين السلميين، وأدت لمقتل العديد منهم، خلال الفترة الماضية.
وأشارت أن اتخاذ هذه الخطوات، سيمكن من إطلاق محادثات سياسية، ذات مغزى، بين جميع الأطراف في البلاد.
وأعربت موغريني، عن رغبة الاتحاد في تولي المدنيين قيادة المرحلة الانتقالية، وعن دعمه لمطالب الاتحاد الافريقي بهذا الخصوص.
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